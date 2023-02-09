AFAD: Artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, dünyada karasal ortamlarda meydana gelen en büyük depremlerden biri olduğunu söyledi.

Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son durumu paylaştı. Orhan Tatar, iki depremin, Türkiye'nin son yüzyılda yaşadığı en büyük depremlerden, Anadolu coğrafyasının ise son 2000 yılda yaşadığı üç büyük depremden biri olduğunu belirtti.

Etki alanı da büyük olan depremlerin, Türkiye'nin yüz ölçümünün yedide birine karşılık gelen 110 bin kilometrekarelik alanı doğrudan etkilediğini ifade eden Tatar, çok kısa sürede art arda meydana gelen iki depremin oluş mekanizmasının da son derece farklı olduğunu kaydetti. Tatar, "Bu deprem, dünyada karasal ortamlarda meydana gelen en büyük depremlerden bir tanesi. Bu deprem, ülkemizin en önemli aktif fay zonlarından biri olarak bilinen Doğu Anadolu fay zonunun değişik kolları üzerinde meydana gelen bir deprem" dedi.

"Artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz"

Bu iki büyük depremin oluşumundan sonra şu ana kadar 1400'ün üzerinde artçı deprem yaşandığını belirten Tatar, "Bu çözümleyebildiğimiz deprem sayısı, bunun çok daha üzerinde olduğunu da biliyoruz. Bu tür depremler sonrasında artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz. Hasarlı binalardan belli bir süre uzak durmamız gerekiyor. Hasar tespit çalışmaları sonucunda eğer oturulabilir raporu alındıysa binalarımıza girmekte yarar var" diye konuştu. (AA)