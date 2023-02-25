AFAD: 9 bin 470 artçı kaydedildi, sarsıntılarda düzenli bir azalma yok

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildiğini aktaran AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, artçı sarsıntıların sayısında düzenli bir azalma olmadığını söyledi.

Artçı depremlerin süreceğini vurgulayan Tatar, "Bunun uzun bir süre daha devam edeceğini ama belli bir zaman sonrasında ise azalarak artık sona ereceğini söylemek mümkün fakat bu artçı sarsıntıların en az 2 yıl kadar sürmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ortalama 3 dakika civarında bir artçı sarsıntının yaşandığını ifade etmekte yarar var." dedi.

'Hasarlı binalardan uzak durulmalı'

Dün Gürün ve Pütürge ile bugün Niğde'nin Bor ilçesinde yaşanan depremlerin bir kez daha hasarlı binalardan uzak durmanın önemini gösterdiğine işaret eden Tatar, 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin özellikle hasarlı binalarda yıkıma neden olabildiğine dikkati çekti. Tatar, "Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması ve bu bölgelerdeki resmi görevlilerin uyarılarına mutlaka uyulması son derece büyük önem taşıyor. Hasarlı binalardan eşya alınması konusunda da ısrarcı olunmaması gerekiyor. Bu konudaki yasaklamaya uyulması önemli" diye konuştu.