AFAD, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde ilişkin yeni bir açıklama yaptı. AFAD'ın açıklamasında "Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır" denildi.
Açıklama şöyle:
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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AFAD: 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız tedavi altında
AFAD açıklamasında 'Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır' denildi.
Haber Merkezi
AFAD, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde ilişkin yeni bir açıklama yaptı. AFAD'ın açıklamasında "Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır" denildi.
Açıklama şöyle: