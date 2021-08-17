AFAD: 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız tedavi altında

AFAD açıklamasında 'Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır' denildi.

Haber Merkezi

AFAD, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde ilişkin yeni bir açıklama yaptı. AFAD'ın açıklamasında "Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır."

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