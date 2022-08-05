Af Örgütü'nün 'Ukrayna' raporuna Rusya'dan yorum: Başından beri bunu söyledik

Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda Ukrayna ordusunun sivilleri askeri hedef haline getirerek uluslararası savaş hukukunu ihlal ettiğinin açıklanması dikkat çekti.

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'da başlattığı saldırılara ilişkin yaptığı araştırmalarda Ukrayna ordusunun sivilleri askeri hedef haline getirerek riske attığını belgelediğini duyurdu.

Rusya: Biz zaten bunu söylüyorduk

Ukrayna güçlerinin sivil yerleşim yerlerine birliklerini ve askeri araçlarını yerleştirerek, hastaneler ve okullar gibi binaları fiili askeri üsler haline getirerek uluslararası insani hukuku ihlal ettiği belirtilen açıklamaya, Rusya'dan da "Biz bunu başından beri söyledik" yorumu geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere merkezli Af Örgütü'nün raporuna ilişkin yaptığı yorumda "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eylemlerini sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanma taktikleri olarak adlandırarak biz bunu sürekli söyledik" dedi.