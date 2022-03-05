Adobe Rusya'dan çekildi ve basının erişimini sonlandırdı

Photoshop, Premiere, Illustrator, Acrobat Reader'a dönük 'Rusya hükümet kontrollü medya'nın erişimin kesildiği açıklandı.

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Adobe firması ürün ve hizmetlerinin Rusya'daki satışını durdurduğunu açıkladı.

Firma, Photoshop, Premiere, Illustrator ve Acrobat Reader ürünlerine "hükümet kontrollü medyanın" erişimi kestiğini söyledi.

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