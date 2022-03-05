Adobe firması ürün ve hizmetlerinin Rusya'daki satışını durdurduğunu açıkladı.
Firma, Photoshop, Premiere, Illustrator ve Acrobat Reader ürünlerine "hükümet kontrollü medyanın" erişimi kestiğini söyledi.
Aydemir Güler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adobe Rusya'dan çekildi ve basının erişimini sonlandırdı
Photoshop, Premiere, Illustrator, Acrobat Reader'a dönük 'Rusya hükümet kontrollü medya'nın erişimin kesildiği açıklandı.
Dış Haberler
Adobe firması ürün ve hizmetlerinin Rusya'daki satışını durdurduğunu açıkladı.
Firma, Photoshop, Premiere, Illustrator ve Acrobat Reader ürünlerine "hükümet kontrollü medyanın" erişimi kestiğini söyledi.