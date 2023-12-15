Adnan Oktar'la irtibatlı oldukları tespit edilen yargı mensuplarına yargılama izni

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Reyhan Yaman, üyeler Ahmet Mahnaoğlu, Derya Bayburtluoğlu, Daire Savcısı Ali Parlar ve Reyhan Yaman’ın eşi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman hakkında yargılama izni verdi.

HSK’ya yapılan şikayetlerin ardından sürdürülen inceleme sonucunda, ismi geçen yargı mensuplarının Adnan Oktar Cemaati'yle irtibatlı oldukları tespit edildi.

Gerçek Gündem'den Furkan Karabay'ın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Ceza Dairesi’nin yargılama izni öncesi, Reyhan Yaman başkanlığındaki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa, beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kadar değişen oranlarda verdiği kararı Mart 2022’de inceledi.

68 sanık hakkında tahliye kararı çıktı

Daire, yerel mahkemenin açılmamış davalar hakkında hüküm kurduğunu ve bu hükmün de hukuka aykırılık hallerinden kabul edildiğini kararında kaydetti. Bazı sanıklar hakkında uzlaşma prosedürü uygulanmadan karar verildiği kaydedilirken; “örgüt üyeliği”, “örgüt yöneticiliği”, “siyasi ve askeri casusluk”, “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar”, “FETÖ örgütüne yardım” gibi diğer suçlar yönünden eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması nedeniyle verilen kararı usulden bozdu.

İstinaf, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar verdi. İstinafın verdiği kararda; Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Soruşturma açıldı

Mahkemenin, örgütün üst düzey yöneticileri hakkındaki tahliye kararının ardından, Adnan Oktar davasında müşteki avukatları, HSK’ye şikayette bulundu. HSK de bunun üzerine, davayı inceleyerek Oktarcılara tahliye kararı veren mahkeme heyetine soruşturma açtı.

Oktar davasında haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınan aralarında Oktar Babuna'nın da yer aldığı 50 sanık, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklandı.

Eski başsavcı da listede

Adnan Oktar davasının müştekilerinden Uğur Şahin ve Özkan Mamati’nin avukatlarının HSK’ye yaptığı şikayette, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Reyhan Yaman, üyeler Ahmet Mahnaoğlu, Derya Bayburtluoğlu, Daire Savcısı Ali Parlar, Reyhan Yaman’ın eşi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman ve eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun adı geçti. Salihoğlu’nun adı, 1999 yılına kadar Adnan Oktar Cemaati'nin tepe isimlerinden biri olan Fırat Develioğlu tarafından da geçirilmişti. Salihoğlu’nun, Oktar cemaati ile yakın olduğu, dosyalarını derdest ettiğini anlatmıştı.

HSK’den 'yargılansınlar' kararı

Oktar davasının müştekilerinden Şahin ve Mamati’nin HSK’ye yaptığı şikayetin ardından HSK 1. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi başkanı, üyeleri, savcısı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin, tahliye kararının verildiği istinaf süresinde olağandışı artış gösteren çok sayıda telefon görüşmesi, HTS ve baz istasyonundan alınan sinyallerin çakıştığını tespit etti.

Ayrıca somut deliller de elde eden HSK 1. Ceza Dairesi’nin hazırladığı dosyayı HSK 2. Dairesi’ne gönderdiği ve yapılan inceleme neticesinde de hakkında soruşturma yürütülen yargı mensuplarının görevden el çektirmeleri talebiyle yargılanmalarına karar verildiği ortaya çıktı.

Hala görevde olan, aralarında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yaman’ın da bulunduğu üst düzey yargı mensupları hakkında HSK 1. Ceza Dairesi’ne bir dilekçe daha sunuldu. Şahin ve Mamati’nin, avukatları Eser Çölekçioğlu ile sundukları dilekçede, haklarında yargılama izni verilen yargı mensuplarının görevlerine hala devam ettiklerine dikkat çekildi.

Dilekçede, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Reyhan Yaman, üyeler Ahmet Mahnaoğlu, Derya Bayburtluoğlu, Daire Savcısı Ali Parlar ve Reyhan Yaman’ın eşi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman’ın görevden alınmaları talep edildi.