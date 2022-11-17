'Adnan Oktar'ı sevmek bu dünyanın en büyük lezzeti, Allah'ın mehdisi' savunması

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada cemaat üyelerinin verdiği ifadeler dikkat çekti.

Tutuklu Oktar Cemaat'i üyesi Merve Büyükbayrak yargılanmalarının tek sebebinin Adnan Oktar'ı sevmek olduğunu savunarak, "Kıskanılıyoruz. Adnan Bey'i ölümü göze alacak şekilde seviyorum. Böyle bir aşkta alacağımız binlerce yıl hapis bize sinek ısırığı gibi gelir. Adnan Bey'i sevdiğim için cezalandırılacaksam şeref verirsiniz ancak ne karar verirseniz verin öpüp başıma koyuyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Meltem Baban ise, "Tek suçumuz Adnan Oktar'ı sevmek. Bize 'dağılın' diyorlar, bu mümkün değil. Adnan Oktar'ı sevmek bu dünyanın en büyük lezzeti. 10 bin değil 20 bin yıl da olsa her hücremle Adnan Oktar'ı sevmeye devam edeceğim. Hepimizin beraatini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanık Ayşegül Hüma Babuna da "Bizim acelemiz yok. Allah mehdi olarak seçtiği kişinin kılına bile zarar vermez. Bekleyeceğiz göreceğiz. Biz dağılmayacağız" diye konuştu