Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası

Bozma kararı sonrası yeniden görülen Adnan Oktar davasında mahkeme Oktar'ın toplam 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Haber Merkezi

Adnan Oktar cemaatine yönelik Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, Adnan Oktar’ın toplam 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Adnan Oktar davası ertelendi: 16 Kasım'da kararın açıklanması bekleniyor