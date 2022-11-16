Adnan Oktar cemaatine yönelik Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme, Adnan Oktar’ın toplam 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası
Bozma kararı sonrası yeniden görülen Adnan Oktar davasında mahkeme Oktar'ın toplam 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Haber Merkezi
Adnan Oktar cemaatine yönelik Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme, Adnan Oktar’ın toplam 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.