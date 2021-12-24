Adnan Oktar'dan 13 yaşındaki çocuğa istismar

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik operasyonu öğrendikten sonra yaşadığı İsviçre'den İstanbul'a gelen S.M., yaşadığı istismarı anlattı.

S.M., daha 13 yaşındayken annesi tarafından Adnan Oktar'a verildiğini, defalarca istismara uğradığını söyledi. S.M.'nin ifadeleri sonrası havalimanından Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan anne Dilek Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne hakkında 30,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, S.M., polise verdiği ifadesinde, "9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar'la iletişime geçiyordu. Gece saat 3'te annemi arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, elbise giydiriyor onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu. Annem beni karşısına alıp 'Sen az konuşacaksın' diye uyarıda bulunuyordu. ' Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın' gibi şeyler söyledi" diye konuştu.

S.M., "Adnan Oktar dekolteli kıyafetler giymemi istedi yanında. Anneme 'Artık S.'yi bana verdin mi diye sordu. Annem de verdiğini söyledi. Annem İsviçre'ye döndüğünde 'Kızım mehdi Adnan Oktar ile evlenecek diyordu'. Kanala benim fotoğraflarımı koyarak 'S. 6 dil biliyor Adnan Oktar hayranı' şeklinde reklam geçiliyordu" ifadesini kullandı.