Adnan Oktarcılardan AKP'li ve MHP'li siyasetçilere suç duyurusu

Adnan Oktar’ın cemaatine bağlı isimler, birçok AKP'li ve MHP'li siyasetçi hakkında Gülen Cemaati'ne destekleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan yargılanıp 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Adnan Oktar’ın cemaatine mensup kişiler, birçok siyasetçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adnan Oktar adına röportajları yazan cemaatin müritlerinden Meltem Daban’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, aralarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bulunduğu 26 siyasetçi yer aldı.

'Gülen Cemaati'ne yardım' suçlaması

Yapılan suç duyurusunda, ismi geçen 26 kişinin 2011-2014 yılları arasındaki açıklamalarına yer verilerek “FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

Suç duyurusunda, Adnan Oktar’ın Fethullah Gülen’i övdüğü açıklamaları gerekçe gösterilerek ceza verilmesi hatırlatıldı ve 26 siyasetçinin de aynı sebeple cezalandırılması gerektiği savunuldu. Suç duyurusunun devamında, “FETÖ lehindeki konuşmalarına yer verdiğim siyasiler hakkında soruşturma başlatılması hukuken bir gerekliliktir” denildi.

Adnan Oktarcıların “FETÖ’ye yardım” suçlamasıyla, eski açıklamalarını aktarmalarını aktardığı ve haklarında suç duyurusunda bulundukları isimler şöyle:

  1. Emrullah İşler
  2. Süleyman Soylu
  3. Numan Kurtulmuş
  4. Bülent Arınç
  5. Hüseyin Çelik
  6. Mehmet Ali Şahin
  7. Ekmeleddin İhsanoğlu
  8. Bekir Bozdağ
  9. Binali Yıldırım
  10. Cemil Çiçek
  11. Recep Tayyip Erdoğan
  12. Erdoğan Bayraktar
  13. Ömer Dinçer
  14. Ahmet Davutoğlu
  15. Suat Kılıç
  16. Fatma Şahin
  17. Mehdi Eker
  18. Ertuğrul Günay
  19. Abdullah Gül
  20. Melih Gökçek
  21. Devlet Bahçeli
  22. Egemen Bağış
  23. Mehmet Şimşek
  24. Recep Akdağ
  25. Hayati Yazıcı
  26. Mehmet Müezzinoğlu

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