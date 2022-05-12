Melis Sezen'i hedef almıştı: MHP'li isim Adnan Oktar'ın kanalında programlara katılmış

Eski MHP Mileltvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef almıştı.

Akit TV'de yayınlanan programda konuşan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç" derken, "Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadesini kullanmıştı. Çakar'ın sözleri tepki çekmişti.

Melis Sezen'i hedef alan, Ahmet Çakar'ın tutuklu Adnan Oktar'ın televizyon kanalında birçok programa katıldığı ortaya çıktı.