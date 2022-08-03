Adnan Oktarcı 2 isim tutuklandı

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar cemaati operasyonunda dün sabah saatlerinde yeni gözaltılar gerçekleşmişti. Gözaltına alınan Adnan Oktar cemaatine mensup Meltem Arıkan Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın ifade işlemlerinin ardından bugün tutuklandığı bildirildi.

Mahkeme başkanının bilgilerini ele geçirdiler

Gerçek Gündem’in haberine göre, tutuklanan isimlerin Adnan Oktar davasına bakan mahkeme başkanının özel yaşamına dair kişisel verileri topladıkları ortaya çıktı. Babuna ve Daban’ın, Adnan Oktar cemaatini dışarıdan yönettikleri, örgütten ayrılma eğiliminde olan kişileri tehdit ettikleri bildirildi.

Ayrıca Babuna ve Daban’ın, Adnan Oktar davasındaki mağdurları takibe aldıkları, yaşadıkları yerleri tespit ettikleri, örgütün yurt dışındaki para trafiğini yönettikleri ifade edildi.

Siyasetçiler hakkında suç duyurusu

Adnan Oktar adına röportajları yazan ve bugün gözaltına alınan cemaatin müritlerinden Meltem Daban, aralarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bulunduğu 26 siyasetçi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

'FETÖ'ye yardım' suçlaması

Yapılan suç duyurusunda, ismi geçen 26 kişinin 2011-2014 yılları arasındaki açıklamalarına yer verilerek “FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan soruşturma başlatılması talep edilmişti. Suç duyurusunda, Adnan Oktar’ın Fethullah Gülen’i övdüğü açıklamaları gerekçe gösterilerek ceza verilmesi hatırlatılarak, 26 siyasetçinin de aynı sebeple cezalandırılması gerektiği savunulmuştu.