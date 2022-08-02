'Adnan Oktar' operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik Şişli ve Üsküdar'da 2 adrese operasyon düzenlendi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, eş zamanlı baskında Meltem Daban ve Adnan Oktar Suç Örgütü davasında tutuklanan Oktay Babuna’nın kız kardeşi Ferhunde Eda Babuna gözaltına alındı.

İddiaya göre; yakalanan iki isim Adnan Oktar Cemaati adına propaganda yapıyordu. Gözaltına alınanların cemaatin devamlılığını sağlamayı hedefleyen, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulundukları, cemaate yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaptıkları iddia edildi.

Yalancı tanık iddiası

Gözaltına alınanların Adnan Oktar ve cemaat üyelerinin serbest kalması için adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi, belge oluşturma eylemlerinde bulundukları da öne sürüldü. Gözaltına alınan 2 kadın da emniyete götürüldü.