Adnan Oktar soruşturmasında 3 ilde 8 gözaltı

"Adnan Oktar silahlı suç örgütü"nün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda örgütün kontrolündeki sahte hesaplar üzerinden, sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımlarda sıklıkla dosya müştekileri ile örgütle mücadele noktasında görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi.

'Depremin Oktar'a yönelik operasyonlar nedeniyle yaşandığı'na ilişkin paylaşımlar

Yaşanan deprem felaketinin Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu, tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları tespit edildi.

Bu kapsamda "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü"nün güncel yapılanmasında yer alan toplam 14 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmasına karar verildi. İstanbul, İzmir ve Samsun'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.