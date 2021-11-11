Adnan Oktar programının sunucusundan 'dekolte' ve 'silahlı örgüt' açıklaması

"Adnan Oktar İle Sohbetler" programının sunucusu Aslı Hantal, cemaatleri hakkında açıklamalarda bulundu.

'Dini bir kanal değil, bayanların yayına çıkmaması kararı alındı'

Operasyonlar sonrasında bir süre tutuklu kalan Hantal, kanallarının dini bir kanal olmadığını söylerken, dekolte sorusuna "Dekolteyle gelen vardı, şortla gelen vardı. Konuklar genç olunca işin içine dans da girdi. Bir süre sonra bazı kesimlerden tepkiler almaya başladık. Kanal yönetimi olarak cevapsız kalınamazdı, karar alındı. Danslar ve dekolteli konuklara yönelik tepki alınınca kanal yönetimi tepkisiz kalmadı ve en sonunda bayanların yayına çıkmaması kararı alındı. Bu yüzden bir senedir bayanlar yayına çıkmıyordu" dedi.

'Devletin verdiği ruhsatlarla silahlı suç örgütü ilan edilen tek grubuz'

Hantal, kendilerine silahlı suç örgütü suçlaması yapıldığını söylerken, "Fakat her ne hikmetse silahların hepsi ruhsatlı. Devlet size ruhsat verirken her şeyi inceliyor, devletin verdiği ruhsatlarla silahlı suç örgütü ilan edilen tek grubuz" diye konuştu.

Hantal, kendilerini "yerli ve milli" olarak tanımlarken, haklarındaki suçlamalardan aklanacaklarını öne sürdü.