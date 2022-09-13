Adnan Oktar: Küçük kızdan şehvet duyan ahlaksız ve alçaktır

Yeniden görülen Adnan Oktar Cemaati davasında ilk duruşma tamamlandı.

Duruşmada sanıkların talepleri ve tutukluluğuna ilişkin diyecekleri sorulurken Oktar, "Derin devletin bize karşı gösterdiği bir eylem. Türkiye'nin baş belası derin devlet. Adnan Menderes'i asan onlardır. Ecevit'e suikast yapmaya kalktılar. Polis ve adli yapılanma içinde de yapılanıyorlar. Yurt dışında da yapılanıyorlar. İngilizlerin derin devleti tarafından yürütülüyorlar. Üzerinde güneş batmayan ülke denmesinin sebebi bu" dedi.

Üzerine atılı iddialara şaşırdığını söyleyen Oktar, Müge Ö.'nün kendisiyle olan fotoğraflarına değinerek, "Aşkla tutkuyla bana bağlılar. Onu yönlendirmişler. Kendi halinde temiz kalpli bir insan." ifadelerini kullandı.

Oktar, çok güçlü ve kuvvetli bir insan olduğunu söyleyerek, "Kadına öyle vursam çok ağır bir durum meydana gelir Allah esirgesin. Benim özelliğim şefkat. Asıl dertleri benim. Bir suikastı beceremediler, beceremezler de"dedi.

Cemaat üyelerine oy kullandırmadığı iddiasına yönelik Oktar, "Sağ kesimin iktidara gelmesi benim işime gelir. Neden oy kullandırtmayayım? Milliyetçiyim, Turancıyım aksi zaten benim ideolojime karşı" diye konuştu.

Davanın müştekisi Serra Muhammed Valipour'un beyanlarına karşı da konuşan Oktar, "Tek fotoğraf çekilmek istedi, annesini de çağırdım. İkisini de tuttum ellerinden, çektirdim fotoğraf. Küçük kızdan şehvet duyan ahlaksız ve alçaktır. Onlar melek gibi varlık. Bir adam onlardan tahrik oluyorsa sapıktır. Annesi boş yere tutuklandı" ifadesini kullandı.