Adnan Oktar davasında tahliye kararı verenlere inceleme

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Adnan Oktar davasındaki tahliye kararlarını veren HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eksik kovuşturmayla hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması sebebiyle yerel mahkemenin kararını usulden bozdu. Bozma kararıyla birlikte toplam 68 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak bu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Bundan sonra 68 sanığın tahliye edilmesi kararına başsavcılık itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığını kaydederek tutuklama talebini reddetti.

Başsavcılık ikinci kez itiraz etti. Dosya bir üst daire olan İstinaf 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. İtirazı değerlendiren daire 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı reddederken 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardığı 61 sanıktan 50'si gözaltına alındı. 11 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.