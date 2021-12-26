Adnan Menderes Üniversitesi'nde kişiye özel akademik ilanlar iddiası

Dijital Gaste'den Egehan Erkün'ün haberine göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 24 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de farklı alanlarda istihdam etmek üzere 21 öğretim üyesi aradığını duyurdu.

Rektörlük tarafından yayımlanan ilanda, 3 ayrı akademik kadroda program ile ilgisi olmayan özel şartlara yer verilmesi dikkat çekti.

Halkla ilişkiler ve tanıtım programı için 'tarih' uzmanlığı arandı

Üniversitesinin Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu’ndaki ‘Pazarlama ve Reklamcılık’ bölümünde istihdam edilmek üzere, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı için yayımlanan akademik kadro ilanında bir öğretim görevlisi arandığı belirtildi.

İlanın özel şartlarında ise “Tarih Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Yüksek Lisans Mezuniyetinden Sonra Halkla İlişkiler veya Basın Alanlarında En Az 5 (Beş) Yıl Deneyime Sahip Olmanın Yanında Yükseköğretim Kurumlarında Ders Verme Tecrübesine Sahip Olmak.” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu ilana, program ile ilgili uzmanlığı bulunanların yanı sıra Tarih alanında uzmanlık almış olma koşulunun eklenmesi, ‘kişiye özel ilan’ iddialarını gündeme getirdi.

Çağrı merkezi hizmetleri için 'edebiyat' uzmanlığı koşulu eklendi

Rektörlüğün bir diğer öğretim görevlisi ilanı ise Buharkent MYO’daki ‘Çağrı Merkezi Hizmetleri’ için verildi. Bu ilanda da alanla ilgisi olmayan ve kişiyi tanımlayabilecek özel şartlar yer aldı.

İlana başvurmak isteyen öğretim görevlisi adaylarının şu şartları sağlaması gerektiği belirtildi:

Reklamcılık bölümüne 'gazetecilik bölümü mezunu' şartı

Rektörlüğün dikkat çeken bir diğer öğretim görevlisi ilanı ise İletişim Fakültesi’nin ‘Halkla İlişkiler ve Reklamcılık’ bölümü için verilen ilan oldu.

İlgili bölümün Reklamcılık programında istihdam edilmek üzere bir araştırma görevlisi ilanı açan Rektörlük, özel şartlar kısmına “Gazetecilik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.” koşullarını ekledi.

YÖK'ün uyarısı iptal edildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Eski Başkan Yekta Saraç döneminde 9 Mart 2021’de yaptığı düzenlemede, üniversite rektörlüklerinin ‘kişiyi tanımlayabilecek özel şartlara’ yer vermesini yasakladığını belirtmişti. Mart ayından bu yana birçok üniversite ‘kişiye özel ilan’ şüphesi taşıyan ilanlar yayımlarken, YÖK ise söz konusu tepkilere sessiz kalmayı devam ediyor.

ADÜ, Sayıştay raporlarıyla da gündeme gelmişti

Yayımladığı 3 farklı ilan ile ‘Kişiye özel’ şüphesini gündeme getiren Adnan Menderes Üniversitesi’nin ismi, 2019 yılında Sayıştay raporlarında da kayda geçmişti. Söz konusu raporun ADÜ için yayımlanan kısmında, “Hülle atama yöntemi ile 16'sı Yüksekokul Sekreterliği 1'i Fakülte Sekreterliği olmak üzere toplam 17 personelini sınavsız sadece talep dilekçesi vererek Şube Müdürlüğü kadrolarına atamıştır. Bu durum üniversitede rutin haline gelmiştir” ifadeleri yer almıştı.