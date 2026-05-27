Adnan Beker'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'İddiasını ispatlayamazsa butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum'

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CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, mahkeme kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Beker "Kemal Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazsa, ortaya çıkan bu iftirası nedeniyle butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum" dedi.

Bugün sabah saatlerinde evinin önünde gazetecilerle bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamalarda CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'e tepki göstermiş ve "Adnan Beker’in orada ne işi var, Adnan Beker’in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker’in militanlarının orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi, olay çıkartmak için mi, CHP’yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, bunları nasıl partiye sokuyorlar? 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim' diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez, doğru değildir, ahlaki değildir" demişti.

Adnan Beker, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'İspatlayamazsa o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum'

Adnan Beker, şunları kaydetti:

Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne polis müdahalesiyle, biber gazıyla, jopla girmedim. Grup toplantısında binlerce partilimizin alkışlarıyla, umutlarıyla katıldım. Bana orada ne işin var diyen butlan, asıl senin orada ne işin var? Genel Merkezimize de yalnızca iki danışmanım ile birlikte seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e omuz vermek için geldim. Mübarek bayram gününde, 'militanlarıyla gelip taş attırdı' diyerek iftira atanları Allah’a havale ediyorum. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm merciler gerekli incelemeyi yapsın. Eğer yanımda en ufak bir taşkınlık çıkaran üçüncü bir şahıs tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğim. Şayet böyle bir kişi tespit edilemez ve Kemal Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazsa, ortaya çıkan bu iftirası nedeniyle butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum.

Adnan Beker kimdir?

Adnan Beker, 1964 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara Solfasol’da, lise eğitimini ise Aydınlıkevler Lisesi’nde tamamladı. Beker, petrol, inşaat ve enerji alanlarında faaliyet yürüttü. Ankara Ticaret Odası Meclis üyeliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.

2019 yerel seçimlerinde İYİP’ten Çankaya Belediye Meclis Üyesi seçilen Beker, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İYİP Grup Başkanvekilliği yaptı. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İYİP'ten Ankara Milletvekili seçildi. Kasım 2023’te İYİP'ten istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görevine devam etti.

Beker, 4 Mart 2025’te CHP’ye katıldı. CHP’ye geçişi, daha önce cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini açıklaması nedeniyle parti içinde ve kamuoyunda tartışma yaratmıştı. TBMM kayıtlarına göre Beker, 28. Dönem CHP Ankara Milletvekili olarak görev yapıyor ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi.