Adliyede intihar iddiası: Gözaltındaki genç yaşamını yitirdi

Adıyaman’da gözaltına alınan 29 yaşındaki Emrah C.'nin getirildiği adliyenin 2. katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

İhlas Haber Ajansı, hırsızlık suçlundan gözaltına alındığı iddia edilen Emrah C.'nin (29), getirildiği Adıyaman Adliyesi’nde 2. kattan kendini boşluğa bıraktığını yazdı.

Habere göre adliye görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuklarının acı haberini alan yakınları ise adliyeye koştu. Gencin yakınları adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Emrah C.'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.