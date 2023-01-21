'Adliyede intihar etti' iddiası

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün saat 16.00 saatleri sıralarında ifade vermek için Yüksekova Adliyesi’ne giden Ferhat Atılgan'ın (26), tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini öğrenmesi üzerine adliyenin 3’ncü katından aşağı atlayarak intihar ettiği öne sürüldü.

YüksekovaHaber’in haberine göre, olayla ilgili konuşan Atılgan'ın avukatı Dilvin Tekin, "2015 yılına ait bir olayda molotof yapımında kullanılan bir eldivende müvekkilime ait DNA örneğine rastlanmış. Savcı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Henüz kesinleşmiş bir tutuklama kararı söz konusu değildi" dedi.

Olayla ilgili Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.