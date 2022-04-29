Adli emanetteki uyuşturucuyu satan memurlar tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Adliyesi adli emanet deposundaki uyuşturucuların satıldığı ihbarı üzerine burada görevli dört memuru takibe aldı. 25 Nisan’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda memurlar Salih A., Süleyman A., G.S. ve S.K. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre şüphelilerden Salih A., 4 aydır adli emanet memuru olarak çalıştığını belirterek, “Ele geçirilen maddeleri imha etmem için G.S. ile S.K. bana verdi. Sırt çantasına koyup eve götürdüm. Çantada boş torbalar vardı onları da imha etmeyi bir süre unuttum. Daha önce imha işlemi yapmadım. Evimde bulunan hassas teraziyi diyet yaptığım için besinleri tartmak için kullanıyorum. Suçsuzum” dedi.



Süleyman A. ise ifadesinde, “Bölge Adliye Mahkemesi’nde çalışıyorum. Diğer şüphelileri tanımıyorum. Evimde bulunduğu söylenen hassas terazi benim değil, eski eşimin evinde bulundu. Eski eşimin verdiği ifadeyi kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

Diğer şüpheliler G.S ile S.K. da suçlamaları kabul etmedi.

Adana Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheliler Salih A. ile Süleyman A.’nın tutuklanmasına karar verirken, G.S. ile S.K. adli kontrolle serbest bıraktı.