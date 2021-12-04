Adli emanetteki uyuşturucuyu satan askerler hakkında karar verildi

Lice Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’nın adli emanetinden çalındığı belirlenen uyuşturucunun satışı ile ilgili Karakol Komutanı Astsubay Hakan K. ile aynı karakolda görevli uzman çavuşlar Ferhat Ö. Kemal T. ve Osman T.’nin aralarında olduğu 7 kişi hakkında Diyarbakır 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonuçlandı.

Yapılan yargılama sonucunda tutuklu bulunan 3 uzman çavuşa hapis cezaları verilirken, Karakol Komutanı Hakan K. ve diğer 3 sanık ise beraat etti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, yargılama konusu olan olay, 24 ve 26 Eylül 2019 tarihlerinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’ne giden ve kimlik bilgilerinin gizli kalmasını isteyen “X” ve “Y” isimli şahısların verdikleri beyanlarla başladı. Gizli tanıklar, “Jandarma Karakol Komutanı Hakan K. ile uzman çavuşlar Ferhat Ö. ve Kemal T.’nin uyuşturucu imal ve ticaretiyle uğraşan kişilerin yakalanmalarına yönelik Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyon bilgilerini öncesinde Necat İ. isimli kişiye para karşılığı verdiğini, Lice Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı adli emanet deposundaki uyuşturucu maddeleri de yine aynı aracılar vasıtasıyla sattıkları” bilgilerini verdi.

Bu bilgiler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından “gizli” bir soruşturma başlatılıp, şüpheliler teknik takibe alındı. Soruşturma devam ederken, 26 Kasım günü gelen bir ihbar üzerine Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakolu önünde yapılan uygulama esnasında uzman çavuş Ferhat Ö.’nün kullandığı aracı durduran askerler, araçta toz esrar halinde 8 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

“Etkin pişmanlık”tan yararlanan Ferhat Ö. alınan ifadesinde daha önce de operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuyu başka kişilere satıp, aldıkları parayı aralarında bölüştüklerini, tüm olaylar ve alışverişlerin başında ise Karakol Komutanı Hakan K’nin olduğunu anlattı. Uzman çavuş Ferhat Ö. beyanlarında, İl Jandarma ekiplerince Lice’de icra edilen bir operasyonda uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanıp tutuklanan Ali B. ve oğlu Berkant B.’nin 100 bin TL karşılığında cezaevinden çıkmaları için İlçe Jandarma Komutanı tarafından olaya dair başka bir tutanak düzenlenip, adli tahkikata eklendiğini duyduğunu da ifade etti.

Bu ifadeler doğrultusunda Lice Jandarma Komutanı Hakan K. ile aynı karakolda görevli uzman çavuşlar Kemal T. ve Osman T. ile mahalle muhtarları A.Y ve N.İ. gözaltına alındı. Bu iki uzman çavuş da yine “etkin pişmanlık”tan yaralanıp, organizasyonun başı olarak Karakol Komutanı Hakan K.’yi işaret etti. Karakol komutanı ve üç uzman çavuş 29 Kasım 2019’da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan 4 asker ile mahalle muhtarları Abdullah Y. ve Necat İ. hakkında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “zimmet” suçlarından 27’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamenin Diyarbakır 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabulüyle davanın ilk duruşması 15 Haziran 2021’de görüldü. Duruşmada önceki ifadesini değiştiren sanık Ferhat Ö., “uyuşturucuyu tek başına sattığını, kendisinden başka kimsenin bu işle uğraşmadığını” söyledi. Karakol Komutanı Hakan K., daha ilk duruşmada “uzun tutukluluk” gerekçesiyle tahliye edildi. Davanın ikinci duruşmasında ise heyet değişikliği yaşandı.

Tutuklu uzman çavuş Ferhat Ö’ye ait dijital materyallerin incelenmesine neticesinde hazırlanan bilirkişi raporunda uyuşturucu satışına ilişkin görüşmeleri tespit edilen Yüksel B. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nca “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan iddianame hazırlanıp, dava dosyası ile birleştirilmesiyle yargılanan sanık sayısı 7’ye çıktı. Hakim karşısına çıkan Yüksel B, yapılan sorgusunda uyuşturucu maddenin yakalanmasını sağlayan muhbirin kendisi olduğunu açıkladı.

Kimliğini açıklayan muhbir Yüksel B., uzman çavuş Ferhat Ö’nün kullandığı araçta yakalanan uyuşturucuya ilişkin ihbarı kendisinin yaptığını, Lice Jandarma Karakol Komutanı Hakan K. de bu uyuşturucu ticaretinin başında olduğunu ifade etti. Muhbir ifadelerinin devamında uyuşturucu suçundan cezaevinde olan Ali B. ve oğlu Berkant B’nin tahliyesi için “İbo” isimli şahıs ile sanıklar Ferhat Ö. ve Kemal T. arasında geçen görüşmede kendisinin de yer aldığını, bu görüşmede tahliyeler karşılığında talep edilen 300 bin TL’nin Karakol Komutanı Hakan K. aracılığıyla Lice Cumhuriyet Savcısı M.K.'ye verilmek üzere anlaşma sağlandığını, ancak para verilmediği için tahliyelerin gerçekleşmediğini tek tek anlattı.

'Komutana tahliye'

Mahkeme, tutuklu olan uzman çavuşlar Ferhat Ö. Kemal T. ve Osman T.’nin “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün, “Zimmet” suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere 10 yıl 3 ay 10’ar gün hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Her üç sanığa 14 bin 420 TL para cezası kesen mahkeme, suçların “örgüt faaliyeti” çerçevesinde işlenmediği gerekçesiyle cezalarda artırıma gitmedi.

Mahkeme, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Hakan K.’nün ise kendisine isnat edilen suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi. Diğer sanıklar Necat i. ve Abdullah Y. hakkında da beraat kararı veren mahkeme, muhbir sanık Yüksel B’ye ceza verilmesine yer olmadığına karar kıldı.