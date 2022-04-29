Adıyamanlı ailenin elektriği bir yıldır kesik: 'Bu parayı ben nasıl öderim?'

Adıyaman Merkez’de yaşayan Emine Tuncan’ın elektriği fatura borcu nedeniyle bir yıldır kesik. "Toplam 36 bin lira elektrik borcum var, icralık oldum" diyen Tuncan, "Hiçbir gelirim yok bu parayı ben nasıl öderim?" şeklinde konuştu.

Emine Tuncan, "Geçen yıl ramazan ayından önce elektriğimiz kesildi ve bir yıldır elektriğimiz yok. Borcumuzun ana parası 12 bin liraydı, faiziyle birlikte 36 bin liraya yükseldi. Şu anda icralığım. Borçlar üst üste birikti, faturaları ödeyemiyorum ödeyecek gücüm yok. Günlük rutin işlerimi komşularımızdan çektiğimiz seyyar elektrik ile halletmeye çalışıyorum" ifadesini kullandı.

'İlaç bile alamıyoruz'

Tuncan şöyle konuştu:

"Üç çocuk okutuyorum, çocuklarımdan birisi okula servisle gidiyor. Kızım servise binmeye utanıyor. Kaç aydır kızımın servis parasını veremiyorum. Servisçiler sağ olsunlar onlar bari durumumuzu anlayıp anlayış gösteriyorlar. Kızım en sonunda 'okula gitmeyeceğim' dedi. Hiçbir gelirim yok, aldığım sosyal yardımla hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Önceden eşim para gönderiyordu, 6-7 aydır o da para göndermiyor. KOAH hastasıyım, kalp kapağımda çökme var ilaç bile alamıyoruz. Ocak ayında ilaç yazdırdık, para olmadığı için gidip alamıyoruz. Çünkü zor durumdayım. 6 çocuğum var, çalışan yok, bir gelirim yok. Sosyal Hizmetler 1.600 lira para veriyor, sosyal yardım da iki ayda bir 500 lira veriyor. Bu parayla geçinmeye çalışıyorum."

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de, altı çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Emine Tuncan’ı evinde ziyaret etti. Tutdere, "Türkiye’de sizin gibi milyonlarca insan karanlıkta kalıyor. Çoğu komşularının desteğiyle, çoğu da karanlıkta kalarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Sizin gibi faturasını yatıramadığı için çocuklarını karanlıkta uyutmak zorunda kalan milyonlar var. Bu sorunun mutlaka çözülmesi lazım, çözülmesi için de iktidarın bu duruma el atması lazım" dedi.