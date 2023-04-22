Adıyaman'daki saldırı girişimi sırasında orada olan gazeteci: 'Kılıçdaroğlu’nun gözleri doldu'

ANKA Haber Ajansı Muhabiri Tamer Arda Erşin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman gezisindeki saldırı girişimi sırasında neler yaşandığını aktardı.
Erşin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü Adıyaman gezisinden… Mezarlıkta yurttaşların normal tepkisi, provokasyona dönüştürüldü. Kim mezarının başına çok kişiyle gelinse öyle bir acıyla tepki gösterirdi, bu provokatörlere zemin hazırladı.
- Mezarlıkta Ensar, Tügva ve Hüda Par’cılar vardı ve bu zemini bekliyordu. Diğer yandan Kılıçdaroğlu’na ilgi nedeniyle izdiham da yaşandı, tepki gösteren kadar seveni de vardı. Türbe ziyareti kesinlikle provoke edildi.
- Öncesinde foto çekinilmek istendi, ziyaret sonrasına kaldı ve çıkışta provokatörler devreye girdi. Konvoya saldırı ise tamamen organizeydi, saldırı sonrası yürüyüş bile yapıydı.
- Bir gazeteci olarak bugünden hiç unutmayacağım mezarlıkta "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" tepkisi sonrası Kılıçdaroğlu’nun gözlerinin dolması oldu. Yalan değil onu görünce benim de gözlerim doldu.