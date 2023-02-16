Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremden etkilenmedi.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Adıyaman'da, tarihi ve kültürel yapılardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezindeki Komagene Krallığı'nın 5 büyük şehrinden biri olan, sur duvarları, halen kullanılan çeşme ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti, depremde hasar görmedi.

Geçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezininse çatı bölümü kısmen hasara uğradı.

Kentin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel yapıları inceleme çalışmaları sürüyor. (AA)

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