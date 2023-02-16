Adıyaman'daki enkaz molozları 'moloz dökmek yasaktır' yazan dere yatağına döküldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, kaldırılan enkazların Petrol Mahallesi’nde bulunan dere yatağına döküldüğü görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Adıyaman Belediyesi'nin "moloz dökmek yasaktır" tabelasının da bulunduğu dere yatağına onlarca kamyonla dökülen molozların ardından, kepçeyle düzeltilerek alan genişletme çalışması yapıldığı aktarıldı.

İçerisinde demir yığınlarının da olduğu molozların döküldüğü dere yatağından halen su akarken, organize sanayi sitesinin atık suyunun da söz konusu dereye aktığı bildirildi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Ekoloji Birliği, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldırılan enkazların molozları 'moloz dökmek yasaktır' yazan dere yatağına dökülüyor. Asbest, kimyasal vb maddeyle doldurulan dere yatağındaki su, bölgenin içme su kaynağı olan Atatürk Barajı’na karışacağı için büyük risk var!"