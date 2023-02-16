'Adıyaman’da deprem yardımlarının organize edildiği Karapınar Cemevi'ne kayyum atanmak isteniyor'

Gazeteci Ruşen Takva, Adıyaman’da deprem yardımlarının organize edildiği Yenimahalle’de bulunan Karapınar Cemevi'ne kayyum atanmak istendiğini, cemevi yetkililerinin de karara itiraz ettiğini aktardı.

Takva, kayyum atanmak istenen cemevinde, depremzedelerin faydalanması için doktor ve sağlık emekçilerinden oluşan bir revir de bulunduğunu da belirtti.

Ruşen Takva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman’da deprem yardımlarının organize edildiği Yenimahalle’de bulunan Karapınar Cemevine kayyum atanmak isteniyor. Cemevi yetkilileri karara itiraz ediyor. Kayyum atanmak istenen Cemevi’nde, depremzedelerin faydalanması için doktor ve sağlık emekçilerinden oluşan bir revir de bulunuyor" ifadelerini kullandı.