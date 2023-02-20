Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Otel'in ortağı serbest bırakıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Oteli'nin ortaklarından olan ve dün gözaltına alınan Nazan Bağcı, serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre, hakkında Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunda arandığı tespit edilen Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı yolcu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda dün göz altına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Bağcı daha sonra mahkemeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bağcı, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.