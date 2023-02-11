Adıyaman'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatılan il sayısı 7'ye çıktı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı da kentte yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma işlemlerine başlandığı ve teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."