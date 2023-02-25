Adıyaman'da 'Osmanlı Konutları'nın müteahhitleri tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan bir binayı inşa eden 'Osmanlı Konutları' şirket yetkilileri Nevzat Bozan ve Orhan Bilgiç tutuklandı.

Söz konusu binalar geçtiğimiz yıllarda inşaa edilmişti.

Adıyaman'da "2 Pusula İnşaat LTD ŞTİ" adlı şirketin yöneticileri Nevzat Bozan ile Orhan Bilgiç, yapılan binaların çökmesi ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından açılan soruşturma kapsamında Adıyaman il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bozan ve Bilgiç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.