Adıyaman'da Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Kuzey Kıbrıslı sporcu kafilesinden yaşamını yitirenlere de ulaşılıyor.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre Kuzey Kıbrıs'ta Başbakanlık ilk cesede ulaşıldığını açıkladı ve kayıp sayısının üçe yükseldiğini söyledi. Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde ne acıdır ki KKTC kafilesinde bulunan ilk cansız çocuğumuzun bedenine ulaşmış durumdayız. Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Böylelikle Adıyaman, İsias Otel’de kayıp sayımız 3’e yükselmiştir. Ekiplerimiz arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor."

Başbakanlık 8 Şubat'ta cansız bedenine ulaşılan iki kişinin kimliklerini "KKTC kafilesinde bulunan Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula isimli öğretmenlerimizin cansız bedenine ulaşılmıştır" şeklinde açıklamıştı.