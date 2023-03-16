Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 70 yurttaşın hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)