Adıyaman'da depremde yıkılan binanın inşaat sorumlularından biri tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zümrüt Apartmanı'nın inşaat sorumlularından Nusret Özavcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özavcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 300 bin TL bağışlamıştı

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı 'dayanışma kampanyasına' katıldığı öğrenilen Özavcı'nın, 2020 yılında söz konusu kampanyaya 300 bin TL bağış yaptığı ortaya çıktı.

Özavcı, kampanyaya ilişkin "Biz iş adamları olarak ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasında devletimizin yanındayız. Bu zor günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu bu kampanyaya bizim de katkımız olsun istedik" ifadelerini kullanmıştı.