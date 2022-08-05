Adıyaman'da iş cinayeti: Elektrik akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 43 yaşındaki işçi Rıfat Arslan, inşaat asansör halatına temas etti. Halatta temas etmesiyle akıma kapılan Arslan ağır yaralandı.

Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Arslan, yaşamını yitirdi. Rıfat Arslan’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.