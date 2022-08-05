Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Ordu'nun Ünye ilçesine fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ünye-Akkuş yolu üzerinde kaza yaptı.
Karşı şeride geçerek fındık bahçesine giren araçta, sürücü ve araçta bulunan işçilerle birlikte toplamda 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Ünye ve Fatsa’daki hastanelere kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.