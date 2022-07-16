Adıyaman'da araç uçurumdan yuvarlandı: 2'si çocuk 6 yaralı

Adıyaman merkez Yaylakonak yolu üzerindeki Çat Deresi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Selçuk T. yönetimindeki 33 ADU 599 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Hurdaya dönen araçta bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ulaşan acil sağlık ekipleri dağlık arazideki araca ulaşarak yaralıları ambulansa taşıdı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü, Mehmet, Elanur, Gülüzar T., çocuklar Zeliha ve Dila B. yaralandı. Sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu diğer yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)