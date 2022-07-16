Niğde’de traktör kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Niğde'ye bağlı Hacıabdullah beldesinde Z.E. (40) yönetimindeki 51 AB 532 plakalı traktör seyir halimdeyken, römork araçtan ayrılarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada römorkta bulunan Simge Karakuzu (21), Irmak Erdoğan (10), Mustafa Kemal Erdoğan (14), Ahmet Erdoğan (4), Kadir Can Erdoğan (18), Sudenaz Karakuzu (18) ve Filiz Erdoğan (36) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Filiz Erdoğan'ın hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Simge Karakuzu’nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma kazayla ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)