Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD Deprem Dairesi, Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

Paylaşılan verilere göre deprem saat 08.21'de, Çelikhan ilçesinde ve 7,01 km derinlikte gerçekleşti.

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