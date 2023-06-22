AFAD Deprem Dairesi, Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
Paylaşılan verilere göre deprem saat 08.21'de, Çelikhan ilçesinde ve 7,01 km derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD Deprem Dairesi, Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
Paylaşılan verilere göre deprem saat 08.21'de, Çelikhan ilçesinde ve 7,01 km derinlikte gerçekleşti.