Adıyaman’da 177’inci saatte bir baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı

Depremlerden etkilenen Adıyaman’da 177’inci saatte bir baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş’ta 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden saatler geçmesinin ardından 10 ilde insanlar enkazlardan sağ kurtarılmaya devam ediyor.

Depremlerden etkilenen Adıyaman’da 177’inci saatte bir baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı.

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