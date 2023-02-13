Kahramanmaraş’ta 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden saatler geçmesinin ardından 10 ilde insanlar enkazlardan sağ kurtarılmaya devam ediyor.
Depremlerden etkilenen Adıyaman’da 177’inci saatte bir baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL- Kahramanmaraş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adıyaman’da 177’inci saatte bir baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı
Depremlerden etkilenen Adıyaman’da 177’inci saatte bir baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ta 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden saatler geçmesinin ardından 10 ilde insanlar enkazlardan sağ kurtarılmaya devam ediyor.
Depremlerden etkilenen Adıyaman’da 177’inci saatte bir baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı.