Adaylıktan çekilmesinin istendiği iddia edilmişti: Deva Partisi'nden 'Ergin' açıklaması

2009 ile 2013 yılları arasında AKP'nin Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin'in, Deva Partisi kontenjanıyla CHP listesinden milletvekili adayı gösterilmesi tepkilere neden olmuştu.

Tepkilerin ardından Ergin’in adaylıktan çekilmesinin istendiği, Deva Partisi Babacan'ın da konuya ilişkin devreye girdiği iddia edilmişti.

'Külliyen yalan'

İddialara ilişkin Odatv’ye konuşan Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, iddiaları yalanladı.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

“Sadullah Bey’e de bize de ulaşmış böyle bir talep yok. Burası Deva Partisi’ne tahsis edilmiş bir yerdir bunun kararını verecek de Sayın Babacan ve Deva Partisi yetkili kurullarıdır. Sayın Oğuz Kaan Salıcı ile beraberken haberleri gördük. Kendisi de şaşırdı. Külliyen yalan."