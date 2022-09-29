Adaylık kulisleri hareketlendi: Gözler 2 Ekim'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisine yönelik “Benimle misiniz?” çağrısının ardından, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in “CHP’ye borcumuzu 31 Mart seçimlerinde ödedik. O masanın bir noter olma görevi yok. Kazanacak aday istiyoruz” çıkışı adaylık kulislerini hareketlendirdi.

Akşener’in ifadeleri Kılıçdaroğlu’na yönelik bir hamle olarak değerlendirildi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun partisinin kampında yaptığı konuşmada “Benimle misiniz, artık karar verin” sözleriyle, kendisinin ev sahipliğinde yapılacak 6’lı masa toplantısı öncesinde partisini tek ses durumuna getirdiği ve elini güçlendirdiği belirtiliyor. Toplantıya günler kala Akşener’in, “Masanın noter olma görevi yok” sözleri ve “Kazanmak önemli. Çok endişem var” vurgusu da 2 Ekim öncesi bazı CHP’lilere mesaj olarak yorumlandı.

Akşener’in günün sonunda kamuoyu yoklamalarından Kılıçdaroğlu çıkması durumunda CHP liderini destekleyeceği iddia ediliyor.

2 Ekim’deki zirvede adaylık konuşulması beklenmese de liderler bu süreçte gerek partilerine gerek tabanlarına yönelik yaptıkları açıklamalarla masadaki güçlerini sağlama almaya çalışıyor.