Adaylığa talip olan Ersan Şen: 'Akşener aradı, ciddiyseniz görüşelim dedi'

Habertürk TV’deki ‘Olaylar ve Görüşler’ programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, İYİP'ten talep gelmesi durumunda aday olabileceğini söyledi.
“İYİ Parti teklif ederse aday olur musunuz?” sorusu üzerine Ersan Şen “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız” dedi.
Akşener'den Şen'e telefon: 'Ciddi misiniz, görüşelim'
Program devam ederken, Ersan Şen, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in reklam arasında kendisini aradığını söyledi.
Ersan Şen, “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz' dedi, ‘Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.