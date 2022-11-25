Aday ocaktan sonra

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında, "Birçok alanda çalışma komisyonları oluşturuldu. Ocak ayından sonra adayı göreceğimize inanıyorum" dedi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Poyraz, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık teklif ettiği iddiasını ise yalanladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de "Biz belediyle başkanlarına eşit mesafedeyiz" dedi.

'İki yıl önce de benzer bir davet gelmişti'

Poyraz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Akşener'e Altılı Masa'yı terk etme çağrısı ve Akşener'in "O kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz" ifadeleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Her köşeye sıkıştıklarında ve kendi koalisyonlarında ne zaman sorun olsa oy oranlarında azalma olduğunda böyle bir davet geliyor. İki yıl önce de benzer bir davet gelmişti.

İYİ Parti’nin yol haritası da tek adam sistemine ilişkin itirazları da belli. İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne itirazı amasız fakatsız ve çıkarsız bir şekilde ortada. Kişisel bekaları için bu sistemi yaratan, keyfi kullanan, kurumları yıpratanlar ve bu sistemi temsil edenlerle masaya oturmak mümkün değil. Bu ifade ile Genel Başkan bir durum tespiti yapmıştır."

'Bakanlık teklifi söz konusu değil'

AKP'den İYİP'e bakanlık teklif edildiği iddiası hakkında da konuşan Poyraz, söz konusu iddiayı yalanladı. Poyraz'ın konuya ilişkin "Herhangi bir AK Partiliden partimize ulaşan bakanlık ya da bir başka alanda teklif söz konusu değildir. AK Parti’den partimize ulaşan açık ya da gizli bir görüşme talebi de yoktur" dedi.