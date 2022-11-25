İmamoğlu teyakkuzda, Meral Akşener ve Mansur Yavaş kulisi…

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş konuk olduğu programda cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

Barış Yarkadaş "6’lı masada İYİ Parti hariç CHP’nin dışındaki diğer 4 parti ‘CHP’nin 40 ilde listelerinden girecekler’ diye konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde CHP’nin belediye başkanlarının adaylıklarına ilişkin son noktayı koyacağı bilgisini aldım. Buna rağmen Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da bir otelde yakın çalışma arkadaşlarıyla değerlendirmeler halinde olduğunu söyleyeyim" dedi ve devamında çarpıcı ifadeler kullandı.

"İYİ Partililer Partinin etkili isimleri Mansur Bey’in adaylığı için Meral Hanım’ın ısrar etmesi gerektiğini söylediler” bilgisini paylaşan Yarkadaş, şöyle devam etti:

“‘Sayın Akşener ‘Teklif ettim kabul etmedi, zorla mı aday yapayım?’ cevabını verdi’ dediler. İYİ Partililer ‘Meral Hanım günü geldiğinde Mansur Bey’e adaylık teklif ettiğini ama Mansur Bey’in bunu kabul etmediğini zaten kamuoyuna açıklayacak’ dediler."