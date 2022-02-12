Aday krizi gölgesinde buluşma: Altı parti lideri ilk kez bir araya geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 siyasi partinin liderleri bugün bir araya gelecek.

Haber Merkezi

CHP, İYİP, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti liderleri bugün ilk kez bir araya gelecek.

Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'ndeki toplantısında, parlamenter sistem ile ilgili çalışma değerlendirilecek. 

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın katılacağı toplantıda yol haritası ve aday tartışmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Bir süredir Millet İttifakı içinde adaylık ve rol bölüşümü tartışması yaşandığı, Deva ve Gelecek partilerinin farklı taleplerinin olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

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Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına iki parti daha destek verdi, karşı çıkanlar belli oldu

 