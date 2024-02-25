Aday gösterilmeyen Soyer'den CHP'ye sitem: 'Değişim sloganının altının boşaltığını görüyoruz'

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde aday gösterilmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'yi eleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 287 milyon avro yatırımla tamamladığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nun açılışını gerçekleştirdi.

'Değişim sloganının altının boşaltığını görüyoruz'

Balçova İstasyonu üzerinde yapılan açılış töreninde konuşan Soyer, CHP yönetimine eleştirilerde bulundu.

“Bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz" diyen Soyer, sözlerine, "Oysa bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız veya bir parti sandıktan aldığı gücü suistimal edip devleti ele geçiriyorsa, o umuda çok ihtiyaç vardır ve o umudun tek gerçek öznesi halktır" ifadeleriyle devam etti.

'Bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Soyer, CHP'nin Cemil Tugay'ı aday göstermesine de sitem etti.

Soyer'in konuya dair sözleri şöyle:

"İzmir CHP il kongresinde kapalı oylamada 522 delegenin 508’inin oyuyla en yüksek örgüt desteği alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum. Canları sağ olsun!

Bu yoldaki en büyük ödül siz değerli İzmirli hemşerilerimin takdiridir. Ben uzun mesafe koşucusuyum! Bu ülkede demokrasinin neferi olmayı sürdüreceğim. Bir nefer olarak birlikte başlattığımız tüm projelerin de takipçisi olacağım. Şunu çok iyi bilsinler. Bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesi’ydi. Bundan sonra sathımız, tüm vatandır.”