Adana'daki yağmayla ilgili tartışma sürüyor: 'İmar düzenlemesinin yasal dayanağı yok'

2013 yılında riskli alan ilan edilen Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi'ndeki yağma kısa süre önce gündeme gelmişti. Mahalledeki hak sahipleri mahalleyle ilgili imar düzenlemesine itiraz etmişti.

CHP Yüreğir İlçe Başkanı Bülent Öğrü, 24. Dönem Adana Milletvekili Turgay Develi ve belediye meclis üyeleri ile birlikte CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin Köprülü Mahallesi'ne gitti.

'İmar düzenlemesinin yasal dayanağı yok'

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ayrıca, "Bakanlığınızın iki kez askıya çıkardığı bu imar düzenlemesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır" diyerek konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Sümer soru önergesinde, "Mahalledeki hak sahiplerince yetkilendirilen ve daha önce iş sözleşmesi imzalayan dernekle bu sözleşmeye dayanarak bakanlığa proje sunup onaylayan Fladelfiya şirketi arasında imzalanan sözleşme, dernek tarafından süresi içinde fesih edilmiş ve ilgili taraflara noter aracılığıyla iletilmiştir. Şirket tarafından hazırlanan bakanlığın da onayladığı projeye göre yapılan imar uygulama planı da itirazlara konu olmaktadır" dedi.

Adana'nın en güzel arazilerine rant amaçlı operasyon yapılacağı endişesi olduğunu söyleyen Sümer, "Bakanlığın, yetkisi feshedilen bu şirketin onaylattığı projeye göre hazırlanan uygulama imar planlarında ısrar etmesi hak sahiplerinin yüzde yüze yakınını mağdur edecektir" ifadesini kullandı.