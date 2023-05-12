Adana'da üst üste iki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 dakika arayla 4,5 ve 4,3 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Yer bilimci Görür 'Göksun hattı zorlanıyor' uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde AFAD'a göre saat 11.33'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra saat 11.36'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Adana'daki depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu.

Görür Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Topallar-Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Göksun hattı zorlanıyor. Sevgiyle." ifadelerini kullandı.

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Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem