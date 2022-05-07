Adana'da toplu ulaşıma zam

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi.

12 Mart’ta gelen zammın hemen ardından yapılan ve yarından itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte yeni tarifeler özel halk otobüsleri için öğrenci ücreti 3 TL’den 3,5 TL’ye, tam biniş 5,50TL’den 6,50 TL’ye, nakit ödeme ise 7 TL’den 8 TL’ye çıkarıldı.

Özel dolmuş ve minibüslerde öğrenci ücreti 3,20 TL’den 3,70 TL’ye, tam biniş 5,70 TL’den 6,70 TL’ye çıkarıldı.

Taksilerde ise kısa mesafe 25 TL, açılış 9 TL, kilometre başı artış ise 8 TL oldu.